Стали известны условия контракта, который хочет получить Ирвинг в случае ухода из «Нетс»

Чемпион НБА и разыгрывающий «Бруклин Нетс», американец Кайри Ирвинг рассчитывает улучшить условия своего контракта в случае ухода из команды, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. Напомним, ранее Ирвинг запросил обмен из «Нетс» до 9 февраля. В противном случае баскетболист покинет клуб на правах свободного агента в июле.
Так, по информации обозревателя, Ирвинг надеется заполучить четырёхлетний контракт на общую сумму $ 198,5 млн. В данный же момент американец завершает четырёхлетний контракт с «Бруклином» на сумму $ 136 млн.
В нынешнем сезоне Ирвинг принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,3 результативной передачи за матч.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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