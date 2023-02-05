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«Лейкерс» продолжают поиски новой команды для Расселла Уэстбрука

«Лейкерс» продолжают поиски новой команды для Расселла Уэстбрука
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Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» продолжает искать варианты для обмена разыгрывающего Расселла Уэстбрука, сообщает Yahoo Sports. Ранее сообщалось, что «озёрники» готовы включить Уэстбрука в потенциальную сделку с участием разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.

Действующий контракт 34-летнего баскетболиста на сумму $ 47,06 млн рассчитан до конца сезона-2022/2023. Следующим летом игрок станет неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне Уэстбрук принял участие в 51 матче, набирая в среднем 15,7 очка, делая 7,5 передачи и 6,2 подбора при реализации бросков 41,4%, где 28,6% – трёхочковые.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 25 победами при 29 поражениях. Следующую игру «Лейкерс» проведут с «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке 8 февраля (6:00 мск).

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