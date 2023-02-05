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Гомельский: перейдя в «Лейкерс», Ирвинг в любом случае не будет играть в защите

Гомельский: перейдя в «Лейкерс», Ирвинг в любом случае не будет играть в защите
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу гипотетического перехода разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Тренер Хэм определил Уэстбруку определённую роль в команде. И сам Уэстбрук с этой ролью справляется. Нужен ли «Лейкерс» Кайри Ирвинг, я не знаю. Вписать его в стартовый состав вместо Шредера или Беверли не сложно. Как к такому варианту отнесётся Леброн, неизвестно. Но играть в защите Кайри в любом случае не будет», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, Кайри Ирвинг запросил у руководства «Бруклин Нетс» обмен до дедлайна, назначенного на 9 февраля. В противном случае американский баскетболист покинет клуб летом на правах свободного агента.

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