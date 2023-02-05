Кайри Ирвинга обменяли в «Даллас»

Разыгрывающий Кайри Ирвинг перешёл из «Бруклин Нетс» в «Даллас Маверикс». Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Нетс» в обмен на Ирвинга получили Спенсера Динвидди, Дориана Финни-Смита, один драфт-пик 1-го раунда и несколько пиков 2-го раунда.

Напомним, ранее Ирвинг запросил обмен из «Нетс» до 9 февраля. В противном случае баскетболист покинет клуб на правах свободного агента в июле.



В нынешнем сезоне Ирвинг принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,3 результативной передачи за матч.



Стоит отметить, что Кайри Ирвинг летом также запрашивал обмен, но в итоге воспользовался опцией игрока и продлил контракт ещё на сезон.

Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах: