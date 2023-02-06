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Команда из США извинилась перед украинским баскетболистом за крики «Россия»

Команда из США извинилась перед украинским баскетболистом за крики «Россия»
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Баскетбольная команда Университета штата Колорадо «Колорадо Стэйт Рэмс» извинилась перед украинским игроком «Юта Стэйт Эджи» за скандирование болельщиками слова «Россия».

«После сегодняшнего баскетбольного матча нам стало известно, что небольшая группа людей из нашей студенческой секции скандировала «Россия» в адрес студента-спортсмена из штата Юта, который родом из Украины. От имени штата Колорадо мы приносим свои извинения студенту-спортсмену и штату Юта. Это нарушение нашей непоколебимой веры в Политику спортивного поведения и Университетские принципы сообщества. Каждый участник, студент и болельщик должны чувствовать себя желанными гостями на наших площадках, и подобное событие недопустимо в штате Колорадо», — говорится в заявлении клуба в «твиттере».

Сам матч завершился победой «Колорадо Стэйт Рэмс» со счётом 79:88.

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