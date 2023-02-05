Кайри — самый взбалмошный игрок НБА. Но именно он может спасти Леброна

А ведь когда-то защитнику было «тесно» с Королём в одной раздевалке.

Защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг запросил у клуба обмена в другую команду. Вы тоже улыбнулись, прочитав эту новость? «Никогда такого не было, и вот опять», — сразу приходит в голову. Кажется, подобные запросы приходят в офис нью-йоркской команды слишком часто. То Кевин Дюрант запросит обмен, то после Кайри вновь воспылает дружеской любовью к бывшему партнёру Леброну Джеймсу, желая воссоединиться с ним в «Лейкерс». Но оба по-прежнему остаются в «Нетс».

К Кайри вообще нужно относиться по-особенному. За последние годы он наговорил и сделал столько, что объяснить поведение звезды НБА не смогут даже самые преданные его фанаты. Отказ прививаться, теории с плоской Землёй, реклама фильмов с антисемитскими теориями, побег от Леброна и желание играть с ним снова — это всё Кайри Ирвинг.

Кайри Ирвинг Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

И вот очень краткий рассказ о том, как один человек думает одно, говорит другое, а делает третье. В народе таких называют лицемерами – признаки налицо.

Началось всё в 2013 году. Кайри Ирвинг представлял тогда «Кливленд Кавальерс» и уже фигурировал в возможных слухах по поводу обмена и ухода из команды в целом. Тогда он ответил коротко: «Смешно. Я вообще-то не собираюсь уходить из «Кливленда». Издание, напечатавшее слова защитника, серьёзное и уважаемое в США – Bleacher Report – стоит поверить, хоть и прошла одна декада.

А здесь Ирвинг на специальной встрече отвечает юному поклоннику «Кавальерс», уйдёт ли он из клуба, как это сделал Леброн Джеймс в 2010 году.

Видео доступно на канале Kelvin Liang в YouTube.

«Отличный вопрос. Нет, ни в коем случае. Я не уйду. Как же я могу уйти от вас?» — спокойно отвечал защитник.

Но в 2016 году случилось всеми известное чемпионство после возвращения в клуб Леброна Джеймса. Очередные походы за титулами – неудачные и все против «Голден Стэйт Уорриорз». И снова, но уже серьёзные намерения и требования Кайри: он точно собирается покинуть «Кливленд».

В СМИ того времени какая только информация не преподносилась – прямо на любой вкус. Были версии, что Ирвинг «устал быть сыном (в тени) Леброна», «Кайри изначально не хотел видеть Джеймса с самого первого дня, как он вернулся в Огайо из Флориды». Но официальная версия, поступившая от самого разыгрывающего – это попробовать что-то новое для себя, добавив, что «Кавальерс» вообще не очень хотели видеть его в команде. Так Ирвинг оказался в «Бостон Селтикс», где планировал стать главной звездой.

Кайри Ирвинг и Леброн Джеймс в «Кливленде» Фото: Gregory Shamus/Getty Images

«У меня оттуда куча воспоминаний. В Кливленде я провёл свою единственную тренировку на драфте. C уходом из команды Леброна на мои плечи легла вся ответственность, и это оказывало на меня дополнительное давление. Никто не мог тогда сказать, оправдаю ли я эти ожидания. Но я пытался занять то место, которое никогда не предназначалось для меня. Я просто хотел оставить своё собственное наследие», — говорил Кайри.

Кратко резюмируя период Ирвинга в «Селтикс»: два полных сезона, всего 127 отыгранных матчей и очевидные разногласия внутри клуба. Не забыли мы и про обещания заключить с «кельтами» новое соглашение. Обещание! И причём на весь стадион – максимально уверенно, твёрдо и чётко.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Видео доступно на канале CliveNBAParody в YouTube.

«Я планирую заключить с «Селтикс» новое соглашение в следующем году», — заявил Ирвинг при полной арене. Не сказать, что его кто-то тянул за язык. Он действительно искренне хотел остаться в команде.

Интересно, знали ли болельщики «кельтов», насколько быстро их герой меняет свои предпочтения? Предполагали ли, что Ирвинг склонен к резкой смене своих решений? К сезону-2019/2020 у звёздного защитника уже была новая команда. Всё с чистого листа.

«Это был важный момент, который был у меня в голове. Ушли годы, чтобы я пришёл к этому решению», — описывал своё решение Ирвинг.

И практически похожий сценарий прошлым летом: небольшой скандал с руководством «Нетс», какие-то переговоры, компромиссы, но результат есть – разыгрывающий соглашается, отозвав свою просьбу об обмене. Далее антисемитский скандал, отстранения, штрафы, намёки Кайри руководству клуба, что он не против продлить контракт прямо здесь и сейчас – упоминалась даже общая сумма в размере $ 200 млн – но произошёл некий сдвиг в плоскости. И дальше знакомое уже требование окружения баскетболиста.

Что известно сейчас? На самом деле предлагается множество сценариев развития событий, информационные поводы растут с «географической» прогрессией, а основными кандидатами на Ирвинга называются «Лос-Анджелес Лейкерс», «Даллас Маверикс» (и то там сомневаются) и «Финикс Санз». Упоминался также «Майами Хит», но там только шарахаются от одного упоминания имени игрока.

«Лос-Анджелес Клипперс» тоже присоединился к эстафете. Однако в лиге уверены практически на сто процентов – Кайри Ирвинг до дедлайна точно сменит прописку.

Но Леброн уже дал довольно чёткий ответ на то, хочет ли он воссоединения с Кайри Ирвингом.

«По поводу возможного прихода Кайри вам лучше задать вопрос Робу Пелинке (генеральный менеджер. – Прим. «Чемпионата»). Повысит ли Кайри шансы на чемпионский титул? Думаю, ответ вы и так знаете», — сказал Леброн, который вот-вот побьёт «вечный» рекорд НБА по количеству набранных очков.

Король понимает, что его команда обладает нужными активами для обмена, а 27 очков, который набирает Кайри в среднем за игру в нынешнем сезоне, определённо позволят калифорнийской команде попасть в плей-офф. И вот там (если всё случится) связка Ирвинг-Джеймс-Дэвис способна на сенсацию. По крайней мере, так сейчас думают болельщики «Лейкерс», желая, чтобы их команда наконец вернула себе утраченное в последнее время величие.