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Дабл-даблы Эмбиида и Хардена не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Никс»

Дабл-даблы Эмбиида и Хардена не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Никс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 108:97.

Самым результативным в составе «Никс» стал Джулиус Рэндл, который записал в свой актив 24 очка.

Лучшей результативностью в составе «Филадельфии» отличился Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 31 очка и 14 подборов. Джеймс Харден также оформил дабл-дабл из 12 очков и 12 передач.

Таким образом, «Никс» одержали вторую победу за последние три матча. В следующем матче команда встретится с «Орландо Мэджик». Встреча состоится 8 февраля.

«Филадельфия», в свою очередь, потерпела первое поражение после двух побед подряд. 9 февраля команде предстоит встретиться с «Бруклин Нетс».

НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2023, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
108 : 97
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 24, Брансон - 21, Фурнье - 17, Макбрайд - 14, Гримс - 13, Симс - 8, Куикли - 5, Топпин - 4, Хартенштайн - 2, Арчидиаконоу, Барретт, Джеффрис, Килс, Михайлюк, Реддиш, Робинсон, Роуз
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 31, Мелтон - 14, Харрис - 14, Макси - 12, Харден - 12, Такер - 10, Милтон - 2, Рид - 2, Кинг, Коркмаз, Ньянг, Спрингер, Тибулл, Харрелл, Хаус, Шэмпени
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