Дабл-даблы Эмбиида и Хардена не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Никс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 108:97.
Самым результативным в составе «Никс» стал Джулиус Рэндл, который записал в свой актив 24 очка.
Лучшей результативностью в составе «Филадельфии» отличился Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 31 очка и 14 подборов. Джеймс Харден также оформил дабл-дабл из 12 очков и 12 передач.
Таким образом, «Никс» одержали вторую победу за последние три матча. В следующем матче команда встретится с «Орландо Мэджик». Встреча состоится 8 февраля.
«Филадельфия», в свою очередь, потерпела первое поражение после двух побед подряд. 9 февраля команде предстоит встретиться с «Бруклин Нетс».
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