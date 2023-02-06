«Нью-Орлеан» переиграл «Сакраменто», у Трея Мёрфи 30 очков

В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 136:104.



Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал американец Трей Мёрфи, набравший 30 очков, четыре подбора и две передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Си Джей Макколлума, который заработал 24 очка, два подбора и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Малик Монк. На его счету 16 очков, четыре подбора и три передачи. Также отметим 41-го номера американца Трея Лайлза, который заработал 12 очков, всего два подбора и отдал то же количество передач.