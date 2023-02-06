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«Нью-Орлеан» переиграл «Сакраменто», у Трея Мёрфи 30 очков

«Нью-Орлеан» переиграл «Сакраменто», у Трея Мёрфи 30 очков
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В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 136:104.

Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал американец Трей Мёрфи, набравший 30 очков, четыре подбора и две передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Си Джей Макколлума, который заработал 24 очка, два подбора и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Малик Монк. На его счету 16 очков, четыре подбора и три передачи. Также отметим 41-го номера американца Трея Лайлза, который заработал 12 очков, всего два подбора и отдал то же количество передач.

МХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2023, воскресенье. 13:00 МСК
ХК Капитан
Ступино
Окончен
3 : 4
Академия Михайлова
Тульская область
0:1 Кидаров (Гуськов, Игнатов) – 09:12 (5x5)   0:2 Булыгин (Бешкоров, Курдин) – 19:59 (5x5)   0:3 Кидаров (Бешкоров, Игнатов) – 31:56 (5x4)   0:4 Брынцев (Пукело, Булыгин) – 43:36 (5x4)   1:4 Самойлов (Сафронов, Кулагин) – 45:54 (5x5)   2:4 Выдренков (Зиновьев, Кузнецов) – 49:21 (5x4)   3:4 Лосев (Афанасьев) – 55:50 (5x5)
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