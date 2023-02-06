Стало известно, когда Кайри Ирвинг может дебютировать за «Даллас»
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Ожидается, что звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг прибудет на медосмотр в Даллас сегодня, 6 февраля, а дебютирует в «Маверикс» матчем с «Лос-Анджелес Клипперс», который состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе. Об этом, ссылаясь на источники, у себя в социальных сетях рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски.
Напомним, недавно инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что Ирвинг перешёл из «Бруклин Нетс» в «Даллас».
В нынешнем сезоне Ирвинг принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых набирал в среднем за матч 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,3 результативной передачи.
Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах:
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