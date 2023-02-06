Леброн сделал заявление после новости о переходе Ирвинга в «Даллас»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил загадочный пост у себя в социальных сетях. Его он оставил вскоре после того, как инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил о переходе разыгрывающего Кайри Ирвинг из «Бруклин Нетс» в «Даллас Маверикс». Напомним, «Лос-Анджелес» назывался одним из претендентов на Ирвинга. Сам Леброн ранее комплиментарно высказывался о Кайри. Вместе они выступали за «Кливленд Кавальерс», где стали чемпионами НБА.



«Может, всё дело во мне», — написал Джеймс.

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Недавно стало известно, что Ирвинг прибудет на медосмотр в Даллас сегодня, 6 февраля, а дебютирует в «Маверикс» матчем с «Лос-Анджелес Клипперс», который состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.