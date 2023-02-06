Главный тренер ЦСКА Райкович оценил изменённый состав «Зенита» перед очным матчем команд
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился мнением о предстоящем матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Он состоится сегодня, 6 февраля, в Москве. Начало встречи запланировано на 20:00 мск.
«Нас ждёт очень напряжённая игра. «Зенит» внёс серьёзные изменения в состав. У них новые игроки, они будут более мотивированными и подвижными под кольцом. Они вернули Кулагина в строй, к ним присоединились новые игроки – Фрейзер, Моэрман и Хэмм. Таким образом, мы видим, что у них в команде есть новая энергия и «химия». Наша задача — реализовать план на игру и ответственно отыграть 40 минут», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.
Защитник ЦСКА Уэйр ассистировал Леброну в матче Drew League:
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