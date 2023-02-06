«Результата никакого». Перкинс оценил выступление Ирвинга, Дюранта и Хардена за «Нетс»

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс высказался об игре трёх звёзд лиги: Кайри Ирвинга, Кевина Дюранта и Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс». Напомним, Харден покинул «Бруклин» в прошлом году. А Ирвинг недавно перешёл в «Даллас Маверикс».

«Это самое большое разочарование в истории НБА. Такая большая тройка, а никакого результата не добилась», — сказал Перкинс в эфире передачи на ESPN.

В настоящий момент «Бруклин»» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. Баскетболисты «Нетс» одержали 32 победы и потерпели 20 поражений. Лидером конференции является «Бостон Селтикс» (37 побед – 16 поражений).

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