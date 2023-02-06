Кайри Ирвинг выступил с заявлением после новости о переходе в «Даллас Маверикс»

Звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поблагодарил болельщиков «Бруклин Нетс». Ранее сообщалось, что Кайри перешёл в «Даллас Маверикс».



«Спасибо вам, поклонники «Нетс», за любовь на площадке и за её пределами. Я всегда буду благодарен за то, что мне удалось воплотить в жизнь свою детскую мечту вместе с вами. Я, как и вся моя семья, всегда будем вас любить», — написал Ирвинг.



Напомним, в нынешнем сезоне Ирвинг принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых набирал в среднем за матч 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,3 результативной передачи.

Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах: