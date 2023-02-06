Владимир Гомельский оценил перспективы ЦСКА в случае выступления в чемпионате Испании
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу московского ЦСКА. У Владимира поинтересовались, на каком месте были бы красно-синие, если бы выступали в регулярном чемпионате Испании.
«Привяжите ваш вопрос к действительности. У ЦСКА в Испании нет своего поля, то есть все игры в гостях. У ЦСКА в Испании нет болельщиков, то есть все игры под давлением трибун. Даже составы не нужно сравнивать. ЦСКА не попал бы в четвёрку в Лиге Эндеса», — написал Гомельский.
Напомним, сегодня, 6 февраля, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча начнётся у 20:00 мск.
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