Димитрис Итудис отреагировал на мощное землетрясение в Турции
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Главный тренер «Фенербахче» Димитрис Итудис разместил новый пост на своей странице в соцсетях, отреагировав на сильное землетрясение, которое произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, его жертвами стали более 900 человек. Землетрясение произошло также в Сирии, где, по последним сообщениям, погибло более трёхсот человек.
«Поскорее поправляйся, Турция», — написал Итудис.
Как рассказал заместитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фуат Октай, в различных городах страны разрушены либо повреждены как минимум 1710 зданий. По данным Afad, эпицентром землетрясения стала турецкая провинция Кахраманмараш, которая располагается неподалёку от границы с Сирией. Подземные толчки наблюдались рано утром по местному времени.
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