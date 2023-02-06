Инсайдер: Леброн Джеймс чувствует себя несчастным

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс считает, что звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс остался недоволен тем, как сложилась ситуация вокруг разыгрывающего Кайри Ирвинга, который стал игроком «Даллас Маверикс».



«Леброн осознаёт, что «Лейкерс» предложили всё, что могли, за Кайри Ирвинга. В разумных пределах. Думаю, он чувствует себя несчастным. Я не знаю. Роб Пелинка (генеральный менеджер. – Прим. «Чемпионата») не дал ходу этому», – заявил Хэйнс в подкасте #thisleague UNCUT с Марком Стайном.



В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 43 матчах, набирая в среднем 30 очков, делая 8,5 подбора и 7,1 передачи при реализации бросков 50,5%, где 30,8% – трёхочковые.



«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 25 победами при 29 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке 8 февраля (6:00 мск).

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