«Величайший». Бывший игрок НБА отдал должное Леброну Джеймсу

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Шейн Баттье выразил похвалу звёздному лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу. Баттье и форвард калифорнийского клуба вместе становились чемпионами НБА в 2012 и 2013 годах в составе «Майами Хит».



«На мой взгляд, он величайший игрок всех времён. Я не думаю, что мы снова увидим кого-то вроде Леброна Джеймса», – написал Баттье в Associated Press.



В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 43 матчах, набирая в среднем 30 очков, делая 8,5 подбора и 7,1 передачи при реализации бросков 50,5%, где 30,8% – трёхочковые.



«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 25 победами при 29 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке 8 февраля (6:00 мск).



Ранее член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли назвал свой топ-10 игроков в истории НБА, не включив Джеймса в первую пятёрку.

Новость по теме Чарльз Баркли назвал свой топ-10 игроков в истории НБА. Леброн Джеймс не вошёл в пятёрку