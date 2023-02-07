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Евролига выступила с заявлением по поводу переноса матчей в Турции после землетрясения

Евролига выступила с заявлением по поводу переноса матчей в Турции после землетрясения
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Баскетбольная Евролига отменила проведение турнира на территории Турции в связи с землетрясением в стране.

«Евролига приостанавливает матчи на территории Турции после того, как правительство страны отменило все спортивные соревнования до дальнейшего уведомления из-за землетрясений, обрушившихся на страну в понедельник.

Баскетбольная Евролига вместе с пострадавшими командами оценит наилучшие возможные варианты переноса игр на доступные даты. Дополнительная информация будет опубликована по мере необходимости в ближайшие дни.

Баскетбольная семья Евролиги глубоко опечалена трагедией в Турции и соседних странах. Мы хотим выразить наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и всем, кого затронула продолжающаяся трагедия», — говорится в заявлении Евролиги.

Ранее в Турции отменили все спортивные мероприятия.

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