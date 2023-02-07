Эксперт: не стал бы заключать с Ирвингом никаких долгосрочных сделок. Я ему не доверяю

Известный телевизионный эксперт Стивен Эй Смит поделился мнением о переходе звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга из «Бруклин Нетс» в «Даллас Маверикс».
«Я бы не стал заключать с этим братом никаких долгосрочных сделок, потому что не могу ему доверять. И этого я не стану делать не потому, что он какой-то плохой парень. Кайри не такой. Он не хочет причинять боль людям или как-то кому-то вредить. Но он считает, что он более компетентен и осведомлён, чем все остальные», — сказал Эй Смит у себя в подкасте.
В нынешнем сезоне Ирвинг принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем за матч 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,3 результативной передачи.
«Даллас» провёл церемонию открытия статуи Дирку Новицки:
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