Главный тренер «Далласа» Кидд оценил потенциал Кайри Ирвинга

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался о переходе в команду разыгрывающего Кайри Ирвинга. Игрок перешёл в «Даллас» в результате обмена с «Бруклин Нетс». Бруклинский клуб в результате сделки получил Спенсера Динвидди, Дориана Финни-Смита, один драфт-пик 1-го раунда и несколько пиков 2-го раунда.
«Приглядитесь к его карьере – он выигрывал там, где высутпал. Мы чувствуем, что талант и его способности смогут сделать нас лучше, а это то как раз то, что нам было нужно. Его приглашение приблизит нас к победе в чемпионате», — приводит слова Кидда ESPN US.
Ожидается, что Кайри дебютирует за «Маверикс» матчем с «Лос-Анджелес Клипперс», который состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.
Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах:
- 7 февраля 2023
-
09:30
-
09:18
-
09:00
-
08:38
-
03:39
-
02:21
-
00:44
-
00:22
-
00:13
- 6 февраля 2023
-
23:59
-
23:32
-
23:22
-
23:19
-
22:56
-
22:50
-
22:49
-
22:27
-
21:34
-
21:17
-
21:04
-
20:39
-
20:17
-
20:00
-
19:49
-
19:24
-
19:03
-
18:42
-
18:38
-
18:10
-
17:49
-
17:31
-
17:17
-
16:06
-
15:27
-
15:07