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Главный тренер «Далласа» Кидд оценил потенциал Кайри Ирвинга

Главный тренер «Далласа» Кидд оценил потенциал Кайри Ирвинга
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Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался о переходе в команду разыгрывающего Кайри Ирвинга. Игрок перешёл в «Даллас» в результате обмена с «Бруклин Нетс». Бруклинский клуб в результате сделки получил Спенсера Динвидди, Дориана Финни-Смита, один драфт-пик 1-го раунда и несколько пиков 2-го раунда.

«Приглядитесь к его карьере – он выигрывал там, где высутпал. Мы чувствуем, что талант и его способности смогут сделать нас лучше, а это то как раз то, что нам было нужно. Его приглашение приблизит нас к победе в чемпионате», — приводит слова Кидда ESPN US.

Ожидается, что Кайри дебютирует за «Маверикс» матчем с «Лос-Анджелес Клипперс», который состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.

Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах:

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