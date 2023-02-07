Гомельский назвал ошибку наставника ЦСКА Эмила Райковича в проигранном матче с «Зенитом»

Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу ошибок главного тренера ЦСКА Эмила Райковича в матче второго круга регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом».



«Заметной была только одна — передержал стартеров на скамейке в третьей четверти. Защита «Зенита» в некоторых игровых отрезках работала очень качественно», — написал Гомельский.

Напомним, «Зенит» победил ЦСКА со счётом 90:86. В результате поражения армейцы прервала свою победную серию, которая насчитывала 24 матча.



Следующий матч ЦСКА проведёт с «Локомотивом-Кубань» на выезде 10 февраля (20:00 мск). «Зенит» сыграет на выезде с «Пари НН» 13 февраля (19:00 мск).