Леброн Джеймс пропустил тренировку «Лейкерс» перед матчем с «Тандер»
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустил тренировочное занятие команды в преддверии матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Оклахома-Сити Тандер». Об этом у себя в социальных сетях, ссылаясь на главного тренера «озёрников», рассказал обозреватель и инсайдер Йован Буха.
Напомним, матч с «Тандер» состоится завтра, 8 февраля. В этой встрече у Джеймса есть возможность побить рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по количеству очков за карьеру, принадлежащий легенде лиги Кариму Абдул-Джаббару. Абдул-Джаббар за время карьеры набрал 38 084 очка. Леброну осталось набрать 36 очков, чтобы превзойти это достижение.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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