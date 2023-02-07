Аллей-уп Гарлэнда, данки Ойбанкса и Мартина — в десятке лучших моментов дня. Видео

Национальная баскетбольная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала десятку лучших моментов прошедшего игрового дня. Сегодня, 7 февраля, было сыграно восемь матчей.



В первую тройку вошли моменты с участием лёгкого форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Теренса Мэнна, центрового «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дрю Ойбанкса и форварда «Хьюстон Рокетс» Кей Джея Мартина.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, в тройку лучших индивидуальных выступлений игрового дня по версии ESPN вошли защитник «Бруклин Нетс» Кэмерон Томас, отметившийся в игре с «Лос-Анджелес Клипперс» 47 очками, четырьмя подборами и тремя передачами.



Клэй Томпсон в противостоянии с «Оклахома-Сити» набрал 42 очка, три подбора и одну передачу. Джейсон Тейтум из «Бостон Селтикс», в свою очередь, в игре с «Детройт Пистонс» записал на свой счёт 34 очка, 11 подборов и шесть передач.