«Пари НН» вырвал победу в концовке матча с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ

«Пари НН» из Нижнего Новгорода на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» и завершилась победой гостей со счётом 82:80 (22:19, 19:21, 19:24, 22:16).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Евгений Бабурин, набравший 18 очков. 15 очков набрал Дмитрий Хвостов. 13 баллов на свой счёт записал Максим Салаш, ставшим автором победного лэй-апа.



В составе «Локомотива-Кубань» 18 очков набрал Джейлен Бэрфорд. 14 очками отметился Андрей Мартюк, 11 баллами – Девон Акун-Пёрселл.

Следующий матч краснодарский клуб проведёт с московским ЦСКА на своей площадке 10 февраля (20:00 мск). «Пари НН» примет «Зенит» 13 февраля (19:00 мск).