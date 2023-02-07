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«Пари НН» вырвал победу в концовке матча с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ

«Пари НН» вырвал победу в концовке матча с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ
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«Пари НН» из Нижнего Новгорода на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» и завершилась победой гостей со счётом 82:80 (22:19, 19:21, 19:24, 22:16).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Евгений Бабурин, набравший 18 очков. 15 очков набрал Дмитрий Хвостов. 13 баллов на свой счёт записал Максим Салаш, ставшим автором победного лэй-апа.

В составе «Локомотива-Кубань» 18 очков набрал Джейлен Бэрфорд. 14 очками отметился Андрей Мартюк, 11 баллами – Девон Акун-Пёрселл.

Следующий матч краснодарский клуб проведёт с московским ЦСКА на своей площадке 10 февраля (20:00 мск). «Пари НН» примет «Зенит» 13 февраля (19:00 мск).

Единая лига ВТБ. Группа А
07 февраля 2023, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
80 : 82
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Локомотив-Кубань: Мартюк - 12, Бэрфорд - 10, Квитковских - 7, Щербенев - 5, Емченко - 4, Акун-Пёрселл - 2, Ведищев, Елатонцев, Паунич, Сорокин, Узинский, Хортон
Пари Нижний Новгород: Хвостов - 10, Бабурин - 9, Салаш - 7, Стребков - 6, Понкрашов - 4, Апич - 2, Лав-Робертс - 2, Ребич - 1, Ганькевич, Личутин, Синегубов, Чадов
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