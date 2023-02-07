«Безвольная игра». Василий Карасёв — о разгромном поражении МБА

Главный тренер московского баскетбольного клуба МБА Василий Карасёв отреагировал на выступление команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (63:94).
«Не может быть никаких оправданий, безвольная игра с нашей стороны. 22 ошибки, непонятные решения. Так играть мы не имеем права. Возможно, кто-то из игроков решил, что мы уже всего добились, но это не так. Теперь нужно возвращаться на тренировки и работать с удвоенной силой», – приводит слова 51-летнего специалиста официальный сайт казанского клуба.
Напомним, самым результативным игроком матча в составе победителей стал Луи Лабери, набравший 19 очков со скамейки запасных. 18 очков набрал Дэрил Мэйкон. 17 баллов на свой счёт записал Энтони Браун.
В составе МБА 14 очков набрал Евгений Воронов. 11 очками отметился Тимофей Якушин со скамейки запасных, девятью баллами – Андрей Лопатин.
- 7 февраля 2023
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