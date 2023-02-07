Стала известна позиция «Бруклина» по обмену Кевина Дюранта

Руководство «Бруклин Нетс» дало понять другим клубам Национальной баскетбольной ассоциации, что не станет обменивать звёздного форварда Кевина Дюранта до наступления дедлайна на обмены, назначенного на четверг, 9 февраля. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
В нынешнем сезоне 34-летний Дюрант принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, 6,7 подбора и 5,3 передачи при реализации бросков 55,9%, где 37,6% – трёхочковые.
«Бруклин Нетс» занимает пятое место в Восточной конференции с 32 победами при 21 поражении. Следующую игру «Нетс» проведут с «Финикс Санз» на своей площадке 8 февраля (3:30 мск).
Ранее нью-йоркский клуб осуществил обмен звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга и форварда Маркиффа Морриса в «Даллас Маверикс».
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