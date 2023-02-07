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Стала известна позиция «Бруклина» по обмену Кевина Дюранта

Стала известна позиция «Бруклина» по обмену Кевина Дюранта
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Руководство «Бруклин Нетс» дало понять другим клубам Национальной баскетбольной ассоциации, что не станет обменивать звёздного форварда Кевина Дюранта до наступления дедлайна на обмены, назначенного на четверг, 9 февраля. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

В нынешнем сезоне 34-летний Дюрант принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, 6,7 подбора и 5,3 передачи при реализации бросков 55,9%, где 37,6% – трёхочковые.

«Бруклин Нетс» занимает пятое место в Восточной конференции с 32 победами при 21 поражении. Следующую игру «Нетс» проведут с «Финикс Санз» на своей площадке 8 февраля (3:30 мск).

Ранее нью-йоркский клуб осуществил обмен звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга и форварда Маркиффа Морриса в «Даллас Маверикс».

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