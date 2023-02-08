Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Деандре Эйтона принёс «Финиксу» победу в матче с «Бруклином»

Дабл-дабл Деандре Эйтона принёс «Финиксу» победу в матче с «Бруклином»
Комментарии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:112.

Самым результативным игроком у «Бруклина» стал 24-й номер американский защитник Кэмерон Томас, набравший 43 очка, пять подборов и три передачи. Также стоит отметить американского центрового Николоса Клэкстона, который заработал дабл-дабл: 17 очков, 13 подборов и три передачи. Самым результативным у гостей стал центровой с Богемских островов Деандре Эйтон. На его счету дабл-дабл: 35 очков, 15 подборов, но нет передач. Также стоит отметить американца Микала Бриджеса, который набрал 21 очко, восемь подборов и две передачи.

НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2023, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 116
Финикс Санз
Финикс
Бруклин Нетс: Томас - 43, Клэкстон - 17, Уоррен - 17, Харрис - 8, Самнер - 7, Шарп - 6, Смит - 5, Дюк - 4, О'Нил - 3, Симмонс - 2, Ватанабэ, Динвидди, Дюрант, Карри, Миллз, Финни-Смит
Финикс Санз: Эйтон - 35, Бриджес - 21, Букер - 19, Джонсон - 14, Пол - 9, Ландейл - 7, Ли - 5, Крэйг - 3, Уэйнрайт - 3, Бийомбо, Краудер, Ли, Окоги, Пэйн, Шамет, Шарич
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023