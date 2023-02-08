Дабл-дабл Деандре Эйтона принёс «Финиксу» победу в матче с «Бруклином»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:112.



Самым результативным игроком у «Бруклина» стал 24-й номер американский защитник Кэмерон Томас, набравший 43 очка, пять подборов и три передачи. Также стоит отметить американского центрового Николоса Клэкстона, который заработал дабл-дабл: 17 очков, 13 подборов и три передачи. Самым результативным у гостей стал центровой с Богемских островов Деандре Эйтон. На его счету дабл-дабл: 35 очков, 15 подборов, но нет передач. Также стоит отметить американца Микала Бриджеса, который набрал 21 очко, восемь подборов и две передачи.