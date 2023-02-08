Дабл-дабл Деандре Эйтона принёс «Финиксу» победу в матче с «Бруклином»
Поделиться
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:112.
Самым результативным игроком у «Бруклина» стал 24-й номер американский защитник Кэмерон Томас, набравший 43 очка, пять подборов и три передачи. Также стоит отметить американского центрового Николоса Клэкстона, который заработал дабл-дабл: 17 очков, 13 подборов и три передачи. Самым результативным у гостей стал центровой с Богемских островов Деандре Эйтон. На его счету дабл-дабл: 35 очков, 15 подборов, но нет передач. Также стоит отметить американца Микала Бриджеса, который набрал 21 очко, восемь подборов и две передачи.
НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2023, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 116
Финикс Санз
Финикс
Бруклин Нетс: Томас - 43, Клэкстон - 17, Уоррен - 17, Харрис - 8, Самнер - 7, Шарп - 6, Смит - 5, Дюк - 4, О'Нил - 3, Симмонс - 2, Ватанабэ, Динвидди, Дюрант, Карри, Миллз, Финни-Смит
Финикс Санз: Эйтон - 35, Бриджес - 21, Букер - 19, Джонсон - 14, Пол - 9, Ландейл - 7, Ли - 5, Крэйг - 3, Уэйнрайт - 3, Бийомбо, Краудер, Ли, Окоги, Пэйн, Шамет, Шарич
Комментарии
- 8 февраля 2023
-
07:08
-
06:19
-
02:18
-
00:36
- 7 февраля 2023
-
23:59
-
23:34
-
23:25
-
22:58
-
22:38
-
22:26
-
22:00
-
21:39
-
21:24
-
21:01
-
20:21
-
20:14
-
19:43
-
19:32
-
19:20
-
19:15
-
18:33
-
18:23
-
18:13
-
17:48
-
17:31
-
17:12
-
16:40
-
16:09
-
15:55
-
15:40
-
14:55
-
14:36
-
13:20
-
13:00
-
11:47
Партнерский контент