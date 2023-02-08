Дабл-дабл Николы Вучевича не помог «Чикаго» ододеть «Мемфис»
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В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 104:89.
Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал американский разыгрывающий Джа Морант, набравший 34 очка, шесть подборов и семь передач. Также стоит отметить американского форварда Джарена Джексона, который заработал 24 очка, три подбора и одну передачу. Самым результативным у гостей стал центровой из Черногории Никола Вучевич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 17 подборов и шесть передач. Также отметим американского защитника Зака Лавина, который набрал 24 очка, пять подборов и одну передачу. «Мемфис» прервал серию из трёх поражений подряд.
НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2023, среда. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
104 : 89
Чикаго Буллз
Чикаго
Мемфис Гриззлиз: Морант - 34, Джексон - 24, Бейн - 17, Кларк - 13, Тиллман - 6, Альдама - 5, Брукс - 5, Адамс, Грин, Джонс, Кончар, Ларэвиа, Лофтон Мл., Родди, Уильямс, Уильямс Мл., Чендлер
Чикаго Буллз: Вучевич - 28, Лавин - 24, Досунму - 14, Уильямс - 9, Джонс - 5, Уайт - 4, Драммонд - 3, Карузо - 2, Болл, Брэдли, Горан Драгич, Грин, Дерозан, Джонс, Симонович, Терри, Хилл
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