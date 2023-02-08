Дабл-дабл Николы Вучевича не помог «Чикаго» ододеть «Мемфис»

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 104:89.



Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал американский разыгрывающий Джа Морант, набравший 34 очка, шесть подборов и семь передач. Также стоит отметить американского форварда Джарена Джексона, который заработал 24 очка, три подбора и одну передачу. Самым результативным у гостей стал центровой из Черногории Никола Вучевич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 17 подборов и шесть передач. Также отметим американского защитника Зака Лавина, который набрал 24 очка, пять подборов и одну передачу. «Мемфис» прервал серию из трёх поражений подряд.