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Леброн набрал 20 очков к перерыву, осталось 16 до рекорда, но «Лейкерс» проигрывают

Леброн набрал 20 очков к перерыву, осталось 16 до рекорда, но «Лейкерс» проигрывают
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К перерыву матча «Лос-Анджелес Лейкерс» против «Оклахомы Сити Тандер» американский баскетболист Леброн Джеймс имеет 20 очков. До рекорда всех времён осталось 16 очков. Команда из Лос-Анджелеса уступает гостям со счётом 66:76.

Помимо 20 очков Леброн Джеймс собрал два подбора и отдал две передачи. Стоит также отметить выступление защитника Шея Гилджеса-Александра, который набрал уже 21 очко.

Напомним, что этой ночью Леброн может побить рекорд американского центрового Карима Абдула-Джаббара по общему количеству очков в регулярных сезонах. Этот рекорд держался с 1984 года. Карим лично присутствует на игре.

Леброн в нынешнем сезоне набирает в среднем 30 очков за игру, а его «Лейкерс» находятся на 13 месте в Западной конференции НБА.

НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2023, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
4-я четверть
125 : 129
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Уэстбрук - 25, Хатимура - 14, Дэвис - 13, Шрёдер - 10, Браун - 9, Уокер - 8, Беверли - 4, Брайант - 4, Габриэль, Джонс, Кристи, Пиппен Мл., Ривз, Суидер, Тоскано-Андерсон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Уильямс - 23, Гидди - 20, Мускала - 16, Джо - 15, Уильямс - 14, Уильямс - 6, Уиггинс - 5, Базли, Дженг, Дорт, Манн, Оморуи, Покушевски, Робинсон-Эрл, Уотерс III, Холмгрен
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