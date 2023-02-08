Леброн набрал 20 очков к перерыву, осталось 16 до рекорда, но «Лейкерс» проигрывают

К перерыву матча «Лос-Анджелес Лейкерс» против «Оклахомы Сити Тандер» американский баскетболист Леброн Джеймс имеет 20 очков. До рекорда всех времён осталось 16 очков. Команда из Лос-Анджелеса уступает гостям со счётом 66:76.

Помимо 20 очков Леброн Джеймс собрал два подбора и отдал две передачи. Стоит также отметить выступление защитника Шея Гилджеса-Александра, который набрал уже 21 очко.

Напомним, что этой ночью Леброн может побить рекорд американского центрового Карима Абдула-Джаббара по общему количеству очков в регулярных сезонах. Этот рекорд держался с 1984 года. Карим лично присутствует на игре.

Леброн в нынешнем сезоне набирает в среднем 30 очков за игру, а его «Лейкерс» находятся на 13 месте в Западной конференции НБА.