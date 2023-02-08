Кендрик Ламар обратился к Леброну, ставшему лучшим бомбардиром НБА

Американский рэп-исполнитель Кендрик Ламар высказался о рекорде по набранным очкам в Национальной баскетбольной ассоциации, который установил звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Ранее этот рекорд удерживал легенда лиги Карим Абдул-Джаббар, в активе которого 38 387 очков. У Леброна после матча с «Оклахома-Сити Тандер» их стало 38 390.



«Брон, привет, приятель. С того момента, как ты пришёл в лигу, были сомневающиеся в тебе, скептики и люди, которые не верили в твои способности дойти так далеко. Но ты смог доказать, что они ошибаются», — сказал Ламар в эфире TNT.

Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006.

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