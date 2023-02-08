«Спасибо за это представление». Рианна обратилась к Леброну Джеймсу после его рекорда

Популярная певица Рианна обратилась к лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, который установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по количеству набранных очков за карьеру.

«Я очень признательна, что смогла стать свидетелем этого исторического момента. Самое приятное в том, чтобы быть фанатом Леброна, для меня – это просто видеть то, как ты проявляешь себя вновь и вновь, против всех, несмотря ни на что, несмотря на все сомнения остальных. Спасибо за это представление для всех нас. Всегда продолжай стремиться к величию. Мои поздравления, король Джеймс», — написала Рианна в социальных сетях.

Напомним, 38-летний баскетболист побил рекорд, ранее принадлежавший легендарному Кариму Абдул-Джаббару, на счету которого 38 387 очков. У Леброна после матча с «Оклахома-Сити Тандер» (130:133) их стало 38 390.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»: