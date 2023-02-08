О’Нил отреагировал на то, что Леброн стал лучшим бомбардиром НБА, превзойдя Абдул-Джаббара
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Член Зала славы НБА легендарный центровой Шакил О'Нил отметил достижение лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в лиге. В матче с «Оклахома-Сити Тандер» Леброн набрал 38 390 очков, став самым результативным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации.
«Мои поздравления, Брон-Брон», — сказал после матча Шакил, похлопав Леброна по плечу.
Ранее лучшим бомбардиром НБА был легенда лиги Карим Абдул-Джаббар, на счету которого 38 387 очков.
Леброн – двукратный олимпийский чемпион (2008, 2012), четырёхкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовый призёр Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006.
Леброн Джеймс потренировался вместе с сыновьями в зале «Лос-Анджелес Лейкерс»:
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