Мэджик Джонсон высказался о Леброне после того, как он побил рекорд Абдул-Джаббара
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Легендарный баскетболист, пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон прокомментировал рекорд по набранным очкам в лиге, который установил звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Ранее этот рекорд принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару, на счету которого 38 387 очков. У Леброна после матча с «Оклахома-Сити Тандер» их стало 38 390.
«Я никогда не думал, что рекорд по результативности в лиге, принадлежащий Кариму, будет кем-то побит. Но для меня самое главное, что ты носишь цвета «Лейкерс» и сделал это, являясь игроком «озёрников», — приводит слова Джонсона ESPN US.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
Ранее на рекорд Леброна отреагировал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.
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