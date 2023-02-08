Стало известно, что ответил Леброн сыну перед тем, как установить рекорд по очкам в НБА

Появилось видеозапись, на кадрах которой слышен диалог звёздного форварда Леброна Джеймса с сыном Бронни. Он состоялся после первой половины матча регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер». За две четверти Леброн набрал 20 очков. Чтобы побить рекорд Карима Абдул-Джаббара по результативности в лиге, Джеймсу оставалось набрать 16 очков за оставшиеся две четверти.

Леброн. «Что ж, прямо здесь? 16 очков. Это по восемь очков за четверть».

Бронни. «Продолжай в том же духе!»

Леброн. «Продолжать так же, чтобы добиться этого? Хорошо, я это сделаю!»



Сам матч между «Лейкерс» и «Тандер» завершился победой «Оклахома-Сити» со счётом 133:130.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?