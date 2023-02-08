Стало известно, что ответил Леброн сыну перед тем, как установить рекорд по очкам в НБА
Поделиться
Появилось видеозапись, на кадрах которой слышен диалог звёздного форварда Леброна Джеймса с сыном Бронни. Он состоялся после первой половины матча регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер». За две четверти Леброн набрал 20 очков. Чтобы побить рекорд Карима Абдул-Джаббара по результативности в лиге, Джеймсу оставалось набрать 16 очков за оставшиеся две четверти.
Леброн. «Что ж, прямо здесь? 16 очков. Это по восемь очков за четверть».
Бронни. «Продолжай в том же духе!»
Леброн. «Продолжать так же, чтобы добиться этого? Хорошо, я это сделаю!»
Сам матч между «Лейкерс» и «Тандер» завершился победой «Оклахома-Сити» со счётом 133:130.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
Комментарии
- 8 февраля 2023
-
13:05
-
12:53
-
12:28
-
12:06
-
11:50
-
11:41
-
11:35
-
11:33
-
11:29
-
11:25
-
11:12
-
11:04
-
11:00
-
10:52
-
10:52
-
10:46
-
10:34
-
10:30
-
10:28
-
10:26
-
10:23
-
10:14
-
10:05
-
09:56
-
09:48
-
09:46
-
09:42
-
09:33
-
09:24
-
09:12
-
09:00
-
08:47
-
08:05
-
07:41
-
07:36
Партнерский контент