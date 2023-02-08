«Величие Леброна в том, что он Король уже почти 20 лет». Монолог Сергея Кущенко

Рекорд Леброна Джеймса — величие, кажущееся чем-то из параллельной Вселенной. Понятно, что настолько большие по значимости события сложно должным образом оценить здесь и сейчас. Но это точно не про Сергея Кущенко. До того как прийти в Лигу ВТБ, он был членом совета директоров «Бруклин Нетс» и смотрел матчи главной баскетбольной лиги мира, зная все внутренние процессы. Однако даже он восторженно ответил на вопрос про Леброна и охотно поделился личной историей, связанной с одним из лучших игроков за всю историю.

Леброн Джеймс Фото: Ronald Martinez/Getty Images

— Леброна можно и нужно брать за эталон всем юным баскетболистам. Всем, кто начинает свой путь в профессиональном спорте. Невероятно, но он столько лет держит себя на самом высоком уровне и находится в великолепной функциональной форме.

Собственно, во многом именно Леброн Джеймс начал менять всю лигу в сторону физики. Сегодня НБА — это чистый атлетизм. Мне довелось видеть сборную США на Олимпиаде в Пекине, и это потрясло воображение. Когда на паркете Коби, Леброн, Бош, Ховард — просто не остаётся пространства для соперника.

Леброн тратит колоссальные ресурсы на свое тело, он уделяет внимание каждой мелочи. Именно это даёт ему возможность в 38 лет быть конкурентоспособным и играть на уровне лучших в НБА. Кто ещё в таком возрасте набирал в среднем 30+ очков за матч?

Леброн заставляет уважать себя абсолютно всех соперников.

У меня есть и личная история, связанная с ним. Она для меня открыла его с другой стороны, показала, что он нормальный парень. Это был матч регулярного чемпионата, «Нетс» играли дома с «Лейкерс» в «Барклайс-центре». Со мной на матче был сын, ему тогда лет 12-13 было. И так получилось, что в «Лейкерс» работал знакомый, который раньше как раз был в «Бруклине». Я написал сообщение, что мальчик прилетел за 10 000 км специально посмотреть на игру Леброна Джеймса. И мой знакомый показал письмо Леброну.

Сергей Кущенко с сыном на матче НБА Фото: Из личного архива Сергея Кущенко

Уже перед матчем мне пришёл ответ, что, мол, за столько-то минут подойди к углу площадки, где разминались игроки «Лейкерс». И надо было видеть лица людей вокруг, когда Леброн вышел, подошёл к сыну, спросил: «Как дела? Как живёшь? Откуда прилетел?» Это точно не история про связи, я просто написал сообщение знакомому. Леброн запросто мог отказать и не прийти.

Леброн Джеймс с сыном Сергея Кущенко Фото: Из личного архива Сергея Кущенко

Если брать рекорд, который покорился Леброну, то он по-настоящему уникальный. Ведь надо понимать, что сама конструкция современного баскетбола меняется. «Быстрее — выше — сильнее» — это как раз про нынешнюю НБА. Там люди уже прыгают и зависают в воздухе как дроны. Всё-таки, когда устанавливал свой рекорд Карим Абдул-Джаббар, игра была совсем другой. Доведите мяч до большого, он разберётся в краске и забьёт. Сейчас же мы видим, как Леброн набирает очки. Да, правила игры тоже затачиваются под более зрелищный стиль, но и скорости с нагрузками абсолютно иные.

Леброн — великий баскетболист! Нет, я не буду сравнивать его с Майклом Джорданом. Просто не люблю это дело. Джаббар — король своего времени. Джордан — своего. Леброн — нынешнего. И величие Джеймса ещё в том, что он Король уже почти 20 лет. А это и есть самое сложное — удержаться на вершине. Запрыгнуть наверх гораздо легче, чем находиться длительное время. Подобных примеров масса. Сама лига должна быть благодарна Леброну. Он добавил продукту НБА уникальности. Вывел его на новый уровень. Сделал себя и остальных успешными.

Леброн Джеймс уже давно богатейший человек. У него столько денег, что хватит на очень спокойную жизнь. А он продолжает играть в баскетбол, тратит силы на тренировки, готовит тело, соревнуется — вот это абсолютная фантастика.

Именно поэтому ещё я с нетерпением ждал рекорда. На это должны обратить внимание другие игроки и брать пример.