«Автодор» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ

Саратовский «Автодор» обыграл красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Арена-Север» в столице Беларуси и завершилась победой гостей паркета со счётом 86:82.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Малик Ньюмэн, набравший 27 очков. По 14 очков на свой счёт записали Брандон Гаррет и Скотт Мачадо. 134 баллов набрал Данило Николич.



В составе «Енисея» 24 очка на счету Тимофея Герасимова. 20 очков набрал Анджело Уорнер.



В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Енисей» сыграет на домашнем паркете с «Пармой-Пари». Встреча состоится 12 февраля. «Автодор» в следующем туре встретится на домашней арене с «Минском». Встреча состоится 14 февраля.