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«Автодор» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ

«Автодор» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ
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Саратовский «Автодор» обыграл красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Арена-Север» в столице Беларуси и завершилась победой гостей паркета со счётом 86:82.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Малик Ньюмэн, набравший 27 очков. По 14 очков на свой счёт записали Брандон Гаррет и Скотт Мачадо. 134 баллов набрал Данило Николич.

В составе «Енисея» 24 очка на счету Тимофея Герасимова. 20 очков набрал Анджело Уорнер.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Енисей» сыграет на домашнем паркете с «Пармой-Пари». Встреча состоится 12 февраля. «Автодор» в следующем туре встретится на домашней арене с «Минском». Встреча состоится 14 февраля.

Единая лига ВТБ. Группа Б
08 февраля 2023, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
82 : 86
Автодор
Саратов, Россия
Енисей: Герасимов - 24, Уорнер - 20, Трушкин - 10, Белянков - 9, Томпсон - 8, Мотовилов - 7, Балашов - 2, Гудумак - 2, Бабушкин, Викторов, Загретдинов, Сонько
Автодор: Ньюмэн - 27, Гаррет - 14, Мачадо - 14, Николич - 13, Минченко - 9, Михайловский - 6, Петенев - 3, Колесников, Пранаускис, Цыбиков
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