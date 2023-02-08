«Парма-Пари» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ

Пермская «Парма-Пари» обыграла «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми и завершилась победой хозяев паркета со счётом 82:67.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джастин Роберсон, набравший 16 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 12 передач на счету Айзеи Риза. 13 баллов набрал Райан Ботрайт.



В составе «Минска» 19 очков на счету Владислава Близнюка. 12 очков набрал ДаКуан Брейси.



В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Парма-Пари» сыграет на выезде с «Енисеем». Встреча состоится 12 февраля. «Минск» в следующем туре встретится на домашней арене с «Самарой». Встреча состоится 11 февраля.