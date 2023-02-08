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«Парма-Пари» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ

«Парма-Пари» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ
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Пермская «Парма-Пари» обыграла «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми и завершилась победой хозяев паркета со счётом 82:67.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джастин Роберсон, набравший 16 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 12 передач на счету Айзеи Риза. 13 баллов набрал Райан Ботрайт.

В составе «Минска» 19 очков на счету Владислава Близнюка. 12 очков набрал ДаКуан Брейси.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Парма-Пари» сыграет на выезде с «Енисеем». Встреча состоится 12 февраля. «Минск» в следующем туре встретится на домашней арене с «Самарой». Встреча состоится 11 февраля.

Единая лига ВТБ. Группа Б
08 февраля 2023, среда. 17:30 МСК
Парма-Пари
Пермь, Россия
Окончен
82 : 67
Минск
Минск, Беларусь
Парма-Пари: Роберсон - 16, Риз - 14, Ботрайт - 13, Антипов - 11, Джеймс - 8, Диме - 6, Онгвае - 4, Шейко - 4, Платунов - 3, Походяев - 3, Перевалов, Попов
Минск: Близнюк - 19, Брейси - 12, Пантович - 11, Стубеда - 8, Шливанчанин - 8, Дуду - 5, Микульский - 2, Смит - 2, Мороз, Паско, Третьяк, Тростинецкий
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