Зайон Уильямсон пропустит Матч звёзд НБА

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон пропустит предстоящий Матч звёзд НБА, сообщает ESPN.



Как сообщает источник, американский баскетболист продолжает восстановление от травмы подколенного сухожилия и сможет вернуться к тренировкам только после перерыва на Матч звезд.



Напомним, в начале января в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (121:130) Уильямсон получил травму (растяжение правого подколенного сухожилия), неудачно наступив на паркет, после чего покинул площадку.



Ранее лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант заявил, что хотел бы увидеть Уильямсона на слэм-данк контесте НБА.

Напомним, Матч звёзд НБА пройдёт в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Смарт Хоум-арене» 19 февраля.