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Зайон Уильямсон пропустит Матч звёзд НБА

Зайон Уильямсон пропустит Матч звёзд НБА
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Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон пропустит предстоящий Матч звёзд НБА, сообщает ESPN.

Как сообщает источник, американский баскетболист продолжает восстановление от травмы подколенного сухожилия и сможет вернуться к тренировкам только после перерыва на Матч звезд.

Напомним, в начале января в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (121:130) Уильямсон получил травму (растяжение правого подколенного сухожилия), неудачно наступив на паркет, после чего покинул площадку.

Ранее лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант заявил, что хотел бы увидеть Уильямсона на слэм-данк контесте НБА.

Напомним, Матч звёзд НБА пройдёт в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Смарт Хоум-арене» 19 февраля.

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