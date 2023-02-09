Дабл-дабл Джеймса Хардена не принёс «Филадельфии» победу над «Бостоном»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 106:99.



Самым результативным игроком у «Бостона» стал американский разыгрывающий Малкольм Брогдан, заработавший 19 очков, пять подборов и три передачи. Также стоит отметить 9-го номера американца Деррика Уайта, который записал на свой счёт 19 очков, шесть подборов и всего три передачи. Самым результативным у гостей стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид. На его счету 28 очков, семь подборов и одна передача. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джеймса Хардена, который заработал дабл-дабл: 26 очков, три подбора и всего 11 передач.