Дабл-дабл Джеймса Хардена не принёс «Филадельфии» победу над «Бостоном»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 106:99.
Самым результативным игроком у «Бостона» стал американский разыгрывающий Малкольм Брогдан, заработавший 19 очков, пять подборов и три передачи. Также стоит отметить 9-го номера американца Деррика Уайта, который записал на свой счёт 19 очков, шесть подборов и всего три передачи. Самым результативным у гостей стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид. На его счету 28 очков, семь подборов и одна передача. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джеймса Хардена, который заработал дабл-дабл: 26 очков, три подбора и всего 11 передач.
НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2023, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
106 : 99
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Брогдон - 19, Уайт - 19, Гриффин - 15, Уильямс - 15, Хозер - 14, Тейтум - 12, Корнет - 8, Браун - 4, Галлинари, Джексон, Дэвисон, Кабенгеле, Притчард, Смарт, Уильямс, Хорфорд
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 28, Харден - 26, Мелтон - 12, Ньянг - 8, Такер - 8, Макси - 6, Харрис - 4, Тибулл - 3, Милтон - 2, Харрелл - 2, Кинг, Коркмаз, Рид, Спрингер, Хаус, Шэмпени
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