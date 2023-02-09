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«Майами» выигрывает у «Индианы», Адебайо набирает 38 очков

«Майами» выигрывает у «Индианы», Адебайо набирает 38 очков
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«Майами Хит» на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» принимали у себя в гостях «Индиану Пейсерс». Встреча представителей Восточной конференции НБА закончилась со счётом 116:111 в пользу хозяев.

Самым результативным баскетболистом у «Майами» стал центровой Эдрис Адебайо с 38 очками. Помимо этого, будущий участник Матча всех звёзд 2023 года отметился девятью подборами и двумя передачами. Трёхкратный представитель списка сборной всех звёзд форвард Джимми Батлер набрал 25 очков, пять подборов и семь передач. У «Индианы» стоит отметить выступление лёгкого форварда Бадди Хилда с 29 очками, семью подборами и двумя передачами. Центровой «Индианы Пейсерс» Майлз Тёрнер отметился дабл-даблом: 21 очко и 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2023, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
116 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Майами Хит: Адебайо - 38, Батлер - 25, Винсент - 17, Хироу - 15, Мартин - 12, Хайсмит - 4, Страс - 3, Робинсон - 2, Bouyea, Йович, Кэйн, Лоури, Оладипо, Робинсон, Хаслем, Юртсевен
Индиана Пэйсерс: Хилд - 29, Тёрнер - 21, Макконнелл - 18, Халибёртон - 11, Нембард - 10, Тайс - 9, Несмит - 7, Дуарте - 4, Матурин - 2, Битадзе, Браун, Бриссетт, Джексон, Джонсон, Куин, Смит, Тэйлор
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