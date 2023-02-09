«Майами» выигрывает у «Индианы», Адебайо набирает 38 очков

«Майами Хит» на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» принимали у себя в гостях «Индиану Пейсерс». Встреча представителей Восточной конференции НБА закончилась со счётом 116:111 в пользу хозяев.

Самым результативным баскетболистом у «Майами» стал центровой Эдрис Адебайо с 38 очками. Помимо этого, будущий участник Матча всех звёзд 2023 года отметился девятью подборами и двумя передачами. Трёхкратный представитель списка сборной всех звёзд форвард Джимми Батлер набрал 25 очков, пять подборов и семь передач. У «Индианы» стоит отметить выступление лёгкого форварда Бадди Хилда с 29 очками, семью подборами и двумя передачами. Центровой «Индианы Пейсерс» Майлз Тёрнер отметился дабл-даблом: 21 очко и 10 подборов.