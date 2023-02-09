Бен Симмонс: нужно время, прежде чем я верну свой уровень

Защитник «Бруклин Нетс» Бен Симмонс уверен, что может вернуться на высокий уровень игры, но для этого ему потребуется некоторое время.



«Операция на спине — серьёзная вещь, это требует времени. Такие операции затрагивают всё тело, включая колени. Важно помнить о таком. И я с самого начала говорил, что будут и взлёты, и падения. Мне сейчас сложно быть тем игроком, каким я был несколько лет назад. Нужно время, прежде чем я верну свой уровень», — приводит слова Симмонса New York Post.



Бен Симмонс по ходу прошлого сезона присоединился к «Бруклин Нетс». В нынешнем сезоне регулярного чемпионата 26-летний баскетболист принял участие в 38 матчах, в которых набирал в среднем 7,2 очка, совершал 6,4 подбора и отдавал 6,4 результативной передачи.

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