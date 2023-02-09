Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Назван атакующий защитник, на которого нацелился «Даллас»

Назван атакующий защитник, на которого нацелился «Даллас»
Комментарии

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Матисс Тибулл попал в сферу интересов «Даллас Маверикс». Об этом информирует Yahoo Sports, ссылаясь на свои источники в лиге.

Ранее в «Даллас» из «Бруклин Нетс» в результате обмена перешли Кайри Ирвинг и Маркифф Моррис. В «Нетс» отправились Спенсер Динвидди, Дориан Финни-Смит, незащищённый пик первого раунда драфта-2029 и два пика второго раунда. Теперь «Маверикс» находятся в поиске флангового игрока оборонительного плана.

В настоящий момент «Даллас» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Маверикс» одержали 30 побед и потерпели 26 поражений. Лидером конференции является «Денвер Наггетс» (38 побед – 17 поражений).

Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:

Вау! Дончичу наконец взяли вторую звезду. Дерзкое решение руководства «Далласа» Вау! Дончичу наконец взяли вторую звезду. Дерзкое решение руководства «Далласа»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023