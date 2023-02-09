Назван атакующий защитник, на которого нацелился «Даллас»
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Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Матисс Тибулл попал в сферу интересов «Даллас Маверикс». Об этом информирует Yahoo Sports, ссылаясь на свои источники в лиге.
Ранее в «Даллас» из «Бруклин Нетс» в результате обмена перешли Кайри Ирвинг и Маркифф Моррис. В «Нетс» отправились Спенсер Динвидди, Дориан Финни-Смит, незащищённый пик первого раунда драфта-2029 и два пика второго раунда. Теперь «Маверикс» находятся в поиске флангового игрока оборонительного плана.
В настоящий момент «Даллас» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Маверикс» одержали 30 побед и потерпели 26 поражений. Лидером конференции является «Денвер Наггетс» (38 побед – 17 поражений).
Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:
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