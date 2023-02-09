«Химки» сыграли вничью с «Руной» в ответном матче 1/4 финала Кубка России

Состоялся второй матч четвертьфинала Кубка России по баскетболу, в котором столичная «Руна» принимала подмосковные «Химки». Матч завершился вничью – 58:58 (10:15, 25:12, 9:16, 14:15). Первая встреча команд закончилась в пользу «Химок» (94:81). Таким образом, в «Финале четырёх» Кубка России сыграют «Химки».
Самыми результативными игроками матча стали Фёдор Ключников, представляющий «Руну», и игрок «Химок» Евгений Фидий. На счету обоих по 16 очков.
В другом ответном матче 1/4 финала Кубка России встречались «Зенит» и «Уралмаш». Эта встреча закончилась со счётом 89:82 в пользу клуба из Санкт-Петербурга, который и сыграет в «Финале четырёх».
В других встречах четвертьфинала встретятся следующие пары: «Пари Нижний Новгород» — УНИКС, МБА — «Темп-СУМЗ-УГМК». Эти матчи состоятся завтра, 10 февраля.
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