Остин Ривз расправился с Яннисом Адетокунбо один на один. Видео

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз во время матча регулярного сезона с «Милуоки Бакс» (106:115) отметился эффектным моментом.
В начале второй четверти 24-летний Ривз после размена остался один на один со звёздным форвардом Яннисом Адетокунбо. Ривз убрал Адетокунбо шикарным кроссовером и ярко завершил владение лэй-апом.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 38 матчах, набирая в среднем 10,7 очка, 3,1 подбора и 2,2 передачи при реализации бросков 49,1%, где 36,9% – трёхочковые.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 25 победами при 31 поражении. Следующую игру «Лейкерс» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде 12 февраля (4:30 мск).
- 10 февраля 2023
-
09:27
-
09:18
-
09:12
-
08:46
-
06:41
-
06:29
-
00:57
-
00:49
-
00:32
-
00:27
-
00:26
- 9 февраля 2023
-
23:51
-
23:33
-
22:53
-
22:49
-
22:21
-
22:03
-
21:14
-
21:00
-
20:54
-
20:39
-
20:25
-
19:43
-
18:57
-
18:05
-
16:55
-
15:55
-
15:16
-
14:24
-
13:53
-
13:24
-
12:40
-
12:37
-
12:11
-
11:47