Остин Ривз расправился с Яннисом Адетокунбо один на один. Видео

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз во время матча регулярного сезона с «Милуоки Бакс» (106:115) отметился эффектным моментом.



В начале второй четверти 24-летний Ривз после размена остался один на один со звёздным форвардом Яннисом Адетокунбо. Ривз убрал Адетокунбо шикарным кроссовером и ярко завершил владение лэй-апом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 38 матчах, набирая в среднем 10,7 очка, 3,1 подбора и 2,2 передачи при реализации бросков 49,1%, где 36,9% – трёхочковые.



«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 25 победами при 31 поражении. Следующую игру «Лейкерс» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде 12 февраля (4:30 мск).