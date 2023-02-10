Яннис Адетокунбо отреагировал на результаты дедлайна НБА

Звёздный тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал результаты минувшего дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации. Греческий баскетболист отметил важность прихода в команду форварда Джея Краудера.
«Обратите внимание на мой телефон: там нет никаких новостных приложений. Я не в курсе, что происходит за кулисами. Единственный обмен, о котором я слышал и который меня больше всего волнует, – приход Джея Краудера в «Бакс», – приводит слова Адетокунбо инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс на NBA on TNT.
В нынешнем сезоне 28-летний игрок принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 32,3 очка, 12,4 подбора и 5,4 передачи при реализации бросков 54,2%, где 26,7% – трёхочковые.
«Милуоки Бакс» занимает второе место в Восточной конференции с 38 победами при 17 поражениях. Следующую игру «олени» проведут с «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде 11 февраля (6:30 мск).
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