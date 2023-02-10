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Никола Йокич отдал фантастическую результативную передачу через всю площадку. Видео

Никола Йокич отдал фантастическую результативную передачу через всю площадку. Видео
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Звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Орландо Мэджик» (104:115) отдал блистательную результативную передачу.

В конце второй четверти Йокич совершил подбор на своём щите, после чего моментально нашёл взглядом лёгкого форварда Брюса Брауна и отдал передачу через всю площадку.

Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 27-летний Йокич принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 24,8 очка, 11,3 подбора и 10,1 передачи при реализации бросков 63,2%, где 39,1% – трёхочковые.

«Денвер Наггетс» занимает первое место в Западной конференции с 38 победами при 18 поражениях. Следующую игру «Наггетс» проведут с «Шарлотт Хорнетс» на выезде 12 февраля (3:00 мск).

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