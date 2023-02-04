НБА опубликовала рейтинг претендентов на MVP. Адетокунбо вошёл в первую тройку

Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата. Важно отметить, что этот рейтинг не оказывает влияния на итоговое определение обладателя награды MVP.



По версии аналитиков официального сайта, первое место в рейтинге продолжает занимать центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, набирающий в текущем сезоне 25 очков, делающий 11,1 подбора и 10,1 передачи.



Далее за сербским баскетболистом следуют центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид и тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.



Замыкают пятёрку претендентов на MVP лёгкий форвард «Бостона Селтикс» Джейсон Тейтум и разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич.

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