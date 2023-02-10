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Яннис Адетокунбо рассказал о планах на Матч звёзд НБА

Яннис Адетокунбо рассказал о планах на Матч звёзд НБА
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Звёздный тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:106) поделился планами на предстоящий Матч всех звёзд НБА, который пройдёт в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Смарт Хоум-арене» 19 февраля.

«Я сыграю против Леброна Джеймса. Не собираюсь проигрывать ему в очередной раз», – заявил Адетокунбо в послематчевом интервью.

В нынешнем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 32,3 очка, 12,4 подбора и 5,4 передачи при реализации бросков 54,2%, где 26,7% – трёхочковые.

«Милуоки Бакс» занимает второе место в Восточной конференции с 38 победами при 17 поражениях. Следующую игру «олени» проведут с «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде 11 февраля (6:30 мск).

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