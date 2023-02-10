«Мне не нравится этот обмен». Дрэймонд Грин отреагировал на переход Ирвинга в «Даллас»

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин оценил переход разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас Маверикс» в результате обмена между техасской командой и «Бруклин Нетс».



«Мне не нравится этот обмен. По одной простой причине – Дончича и Ирвинга очень трудно будет остановить. Кайри является одним из лучших скореров, которых мы когда-либо видели. Один из лучших «болл-хэндлеров» в истории, если не лучший», – заявил Грин в подкасте The Volume.



Напомним, Кайри Ирвинг перешёл в «Даллас» в рамках крупного обмена. «Нетс», отпустив Ирвинга и форварда Маркифа Морриса, получили разыгрывающего Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.

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