«Мне не нравится этот обмен». Дрэймонд Грин отреагировал на переход Ирвинга в «Даллас»
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин оценил переход разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас Маверикс» в результате обмена между техасской командой и «Бруклин Нетс».
«Мне не нравится этот обмен. По одной простой причине – Дончича и Ирвинга очень трудно будет остановить. Кайри является одним из лучших скореров, которых мы когда-либо видели. Один из лучших «болл-хэндлеров» в истории, если не лучший», – заявил Грин в подкасте The Volume.
Напомним, Кайри Ирвинг перешёл в «Даллас» в рамках крупного обмена. «Нетс», отпустив Ирвинга и форварда Маркифа Морриса, получили разыгрывающего Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.
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