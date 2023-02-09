Дрэймонд Грин назвал владельца «Бруклина» мелочным за отказ обменять Ирвинга в «Лейкерс»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о владельце «Бруклин Нетс» Джозефе Цае в связи с его отказом обменять Кайри Ирвинга в «Лос-Анджелес Лейкерс».



Сообщалось, что Цай отказался обменять Ирвинга в «Лейкерс», куда тот хотел перейти, и в итоге игрока обменяли в «Даллас Маверикс».



«Мне сообщили, что они отказались обменивать Кайри в «Лейкерс». Я называю это «мелочный миллиардер». Джо Цай будто говорит, что ему неважно, лучшее предложение у них или нет, он может быть мелочным. Немногие люди могут сравниться с мелочными миллиардерами», — приводит слова Грина Lakers Daily.



Кайри Ирвинг перешёл в «Даллас» в рамках крупного обмена. «Нетс», отпустив Ирвинга и Маркифа Морриса, получили разыгрывающего Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.